Florentino Pérez (th.) ses her sammen med Real Madrid-træner Zinedine Zidane.

Pérez udskriver præsidentvalg i Real Madrid

Der skal på ny vælges en præsident for Real Madrid, efter at Florentino Pérez har udskrevet valg.

Florentino Pérez har udskrevet valg til præsidentposten i Real Madrid.

Det meddeler den spanske fodboldklub på sin hjemmeside.

Perez har været præsident for klubben siden 2009 og blev senest genvalgt i 2017 uden modstand. Der meldte der sig heller ikke nogen modkandidater ved valget fire år tidligere.

74-årige Florentino Pérez stod også i spidsen fra klubben i perioden 2000-2006.

Kritikere har fremhævet en reform fra 2012, som gør det sværere at blive præsident i klubben. Reglerne foreskriver ifølge AFP, at man skal have været medlem af Real Madrid i mindst 20 år og garantere en del af klubbens budget med egen formue.

Pérez har meddelt, at han går efter posten igen, men det vides endnu ikke, om nogen vil udfordre ham. Der er ikke blevet stemt om posten siden 2006, hvor Ramon Calderón fik flest stemmer.

Valget er blevet udskrevet efter et bestyrelsesmøde i klubben, meddeler Real Madrid. Det fremgår ikke, hvornår der skal afholdes valg.

Med Zinedine Zidane som cheftræner har klubben kunnet føje en række store trofæer til samlingen de senere år.

Han vandt blandt andet Champions League tre år i træk med klubben fra 2016 til 2018 og har også to spanske mesterskaber på cv'et i sin tid som træner. Franskmanden er i gang med sin anden trænerperiode i klubben.