Pensioneret Ottesen: Nu vil jeg være ligeglad med min krop

Den nu tidligere svømmer Jeanette Ottesen ser frem til at leve et helt andet liv, efter at karrieren på topplan nu er forbi.

- Jeg glæder mig så meget til at komme hjem og være mor, og til at jeg ikke skal tænke på at passe på min krop, siger Ottesen.

Hun har følt sig hæmmet i rollen som mor til sin treårige datter på grund af det på mange måder indskrænkede liv, hun har levet som topsvømmer.

- Jeg kunne ikke bære min datter, fordi jeg skulle passe på min ryg. Jeg skulle huske at spise hele tiden, sove og slappe af.

- Nu glæder jeg mig til at være ligeglad. Jeg kan spise en salat, hvis jeg har lyst, fordi jeg ikke behøver at tænke på, om det giver mig nok energi, forklarer Ottesen.

Hvad livet nu skal byde på, ved hun faktisk ikke. Frem til søndag har målet været OL i Tokyo.

Formentlig får hendes engelske mand lov til at sætte kursen det næste stykke tid.

- Jeg har med vilje ikke langt nogen planer, når det handler om en arbejdskarriere. Jeg har brug for at komne hjem og samle mine tanker og bare være.

- Det kan godt ske, at det lyder mærkeligt, men jeg har bare brug for at være husmor i noget tid. Det har jeg bare overhovedet ikke været.

- Og så glæder jeg mig til, at det kommer til at handle om min mands karriere. Nu er det hans tur, og han skal finde ud af, hvad han skal. Det er meget spændende, og det er ikke sikkert, at det bliver på dansk grund, siger Ottesen.

Hun har været en del af det danske OL-hold fem gange siden legene i Athen i 2004. I fjerde forsøg lykkedes det for Ottesen at hente den første olympiske medalje, da det blev til bronze med holdkappen i Rio.