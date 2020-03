Tidligere fodboldspiller Peter Madsen er blevet testet positiv for coronavirus. (Arkivfoto).

Pensioneret Brøndby-bomber er også ramt af coronavirus

Peter Madsen er testet positiv, efter at han har deltaget i samme fødselsdagsfest som Thomas Kahlenberg.

Den tidligere Brøndby-angriber Peter Madsen er også blevet ramt af coronavirus.

Det fortæller den pensionerede fodboldspiller til B.T.

Ligesom Thomas Kahlenberg, der også har en fortid i Brøndby, deltog Madsen i sidste weekend i den tidligere landsholdsanfører Christian Poulsens 40 års fødselsdagsfest i Amsterdam.

Efter hjemkomsten til Danmark er hele Peter Madsens familie blevet testet.

- Da Thomas Kahlenberg bliver testet positiv, vælger vi også at blive testet. For jeg har ikke rigtig haft nogle symptomer. Alligevel viser det sig, at jeg er smittet med coronavirus, siger Peter Madsen til B.T.

Den tidligere fodboldspiller forklarer, at han kun har haft lidt ondt i hovedet. Han forventer derfor, at han hurtigt er raskmeldt. Foreløbig er han dog i karantæne.

Værre forholder det sig med hans svigerforældre, der også er testet positiv for coronavirus.

Svigerforældrene har for nylig været på skiferie i Norditalien og blev testet, efter at Peter Madsen vendte hjem fra Amsterdam.

- Det mest kritiske er, at min svigerfar, som er oppe i årene, også er ramt. Han har ikke så gode lunger, og derfor er han nu indlagt på Rigshospitalet, siger Madsen til B.T.

27 danskere er officielt testet positiv for coronavirus i Danmark.