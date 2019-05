Pengepræmierne har vokseværk i dansk golfturnering

Med den nye præmiesum er turneringen gået fra at være en af de mindre til en af de mellemstore på European Tour.

Golfturneringen Made in Denmark har i år fordoblet præmiepengene til 22,5 millioner kroner.

Præmiepengene er et middel til at lokke endnu bedre spillere til Danmark.

- Hvis man ser bort fra de fire majorturneringer, så er det stort set kun Rolex Series (otte turneringer på European Tour, red), der har flere præmiepenge end os, siger turneringens promotor Flemming Astrup.

Umiddelbart er planen at fastholde præmiesummen på 22,5 millioner kroner frem til 2023, hvor den danske turnering foreløbig har kontrakt med European Tour.

Made in Denmark er med tilskuertal på over 80.000 fordelt over fire dage blandt de turneringer, der tiltrækker flest tilskuere i Europa, og interessen fra sponsorer og spillere er stigende.

Populariteten kan på et tidspunkt betyde, at præmiepengene kan få endnu et nøk opad.

- Lige nu er der ikke noget, der indikerer, at vi fordobler præmiesummen igen.

- Men kan vi blive ved med at tiltrække publikum, og bliver sponsorerne ved med at bakke op, og er de villige til at steppe op, så kan jeg heller se, hvorfor det ikke skulle ske, siger Flemming Astrup.

I år kan Made in Denmark fremvise det stærkeste felt i historien, men alligevel tæller startlisten ikke særlig mange spillere fra den absolutte verdenstop.

Bedste mand på verdensranglisten er sidste års vinder, engelske Matt Wallace, der rangerer som nummer 25.

Derudover stiller turneringens fire øvrige vindere siden starten i 2014 op. Det samme gør hele den danske elite på nær den skadede Thomas Bjørn. Også engelske Lee Westwood er med.

Andre europæiske topspillere som Rory McIlroy, Paul Casey, Sergio García og Henrik Stenson foretrækker at spille på PGA Touren i Nordamerika, hvor niveauet er højere.

- Stenson, McIlroy, Casey og Garcia er fra Europa, men golfmæssigt er de amerikanere, siger Flemming Astrup.

- Det har ikke så meget med pengene at gøre, at de ikke kommer. Det er mere, at de skal flyve frem og tilbage, og så vil de gerne spille mod de bedste, hvilket de kan i USA, siger han.

Andre europæiske turneringer har samme udfordring som Made in Denmark.

- Vi kan ikke forvente at få et felt, der er så meget stærkere, end det vi har, vurderer Astrup.

Selv om præmiesummen er hævet i Himmerland, så hører turneringens samlede budget på omkring 50 millioner kroner ifølge promotoren til blandt de absolut mindste på European Tour.

Made in Denmark spilles fra torsdag til søndag.