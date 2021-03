Den unge forward Brandon Ingram (til højre) lavede tirsdag 36 point for New Orleans Pelicans, da holdet slog Los Angeles Lakers 128-111 i NBA.

Pelicans udnytter LeBron James' skadefravær og slår Lakers

Uden LeBron James var New Orleans Pelicans en for stor en mundfuld for Los Angeles Lakers, der tabte 111-128.