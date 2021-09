Pelé i bedring: Jeg vil spille 90 minutter plus tillægstid

Fodboldlegenden Pelé fik for nylig fjernet en tumor i tyktarmen, og den 80-årige brasilianer er i klar bedring efter en periode på intensivafdelingen til observation.

Fra hospitalet i São Paulo har han sendt et billede af sig selv og en besked til sine mere end syv millioner følgere på Instagram.

- Tro ikke et øjeblik, at jeg ikke har læst de tusinder af kærlige beskeder, jeg har modtaget her.

- Mange tak til enhver af jer der har taget et minut af jeres dag og sendt mig positiv energi. Kærlighed, kærlighed og kærlighed, skriver Pelé og fortsætter:

- Jeg har allerede forladt intensivafdelingen, og jeg er på mit værelse. Jeg fortsætter og har store planer om at spille 90 minutter plus tillægstid. Vi er snart sammen igen.

Pelé er anerkendt som en af historiens største fodboldspillere.

Han har tre gange vundet VM med det brasilianske landshold - første gang som 17-årig i 1958. Han scorede blandt andet to mål i finalesejren over Sverige.

I de senere år har Pelé været plaget af helbredsproblemer og har flere gange været indlagt.

Senest tilbragte han i 2019 mere end en uge på et hospital i Paris for at blive behandlet for en urinvejsinfektion.