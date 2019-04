Paul Pogba lyner to gange på straffe i smal United-sejr

Manchester United leverede ingen overbevisende indsats, men to straffesparkscoringer af Paul Pogba var nok til en 2-1-sejr over West Ham.

United har efter den smalle sejr 64 point på femtepladsen for en kamp mere end Arsenal med 33 point.

Pogbas første mål faldt efter 18 minutter.

Anthony Martial spillede bolden til Juan Mata i feltet, og dommeren mente efterfølgende, at Robert Snodgrass begik et straffespark i et sammenstød med Mata, selv om der ikke så ud til at være voldsom kontakt.

Ekstra bittert var det for West Ham, da gæsterne kort forinden havde fået annulleret et mål. Felipe Anderson stod for scoringen, hvor der dog blev fløjtet for offside.

United formåede ikke at øge føringen i første halvleg og skabte ikke mange chancer, mens West Ham motiveret formåede at gøre opgøret lige før pausen.

Tendensen fortsatte i anden halvlegs indledning, og der var kun spillet fire minutter, da West Ham slog til.

United-keeper David De Gea sjuskede, da han satte spillet i gang, og West Ham erobrede bolden.

Den endte hos Manuel Lanzini i venstre side, og han sendte bolden ind i feltet, hvor Felipe Anderson kastede sig frem ved bageste stolpe og sørgede for udligningen til 1-1.

Så blev Mata erstattet med Marcus Rashford, og Rashford headede lige over mål efter en god time.

United intensiverede presset og fik et overtag, men West Ham svarede igen, og det var en åben affære med 20 minutter tilbage.

Med et kvarter tilbage var brølstærke Michail Antonio kommet på banen, og han vred sig fri og kanonerede bolden på træværket og kort efter måtte David De Gea vride sig for at redde et hovedstødsforsøg fra Antonio.

Tre minutter senere blev Martial så nedlagt i feltet af Ryan Fredericks, og det gav et straffesparket, som Pogba igen udnyttede.

Foran 2-1 bølgede det frem og tilbage, men West Ham formåede ikke at udligne.