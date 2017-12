Paul George cementerer sejr over gamle venner i NBA

Udeholdet tog således sejren med 100-95, efter at den tidligere Indianapolis-spiller Paul George scorede på to straffekast med 11 sekunder tilbage af kampen.

Paul George trak det længste strå, da han for første gang var tilbage i Indianapolis for sit nye hold Oklahoma City Thunder i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Newzealænderen Steven Adams blev topscorer for Oklahoma City Thunder med 23 point. Russell Westbrook lavede sin niende tripledouble i denne sæson med ti point, 17 rebounds og 12 assister.

Victor Aladipo blev topscorer for hjemmeholdet med 19 point. Indianapolis Pacers forpassede en mulighed for at udligne med 15 sekunder tilbage på kampuret.

Efter at have mistet bolden lavede Indianapolis fejl på Paul George, der blev hentet til Oklahoma City inden denne sæson. Og med sine to straffekast cementerede han sejren på sin gamle hjemmebane.

Publikum var på nakken af Paul George gennem hele kampen, og der blev jublet, hver gang han lavede en fejl eller missede et skud.

Hetzen påvirkede tilsyneladende den firedobbelte All Star-spiller. Han nettede således blot på tre af sine 14 forsøg mod kurven.

Hjemmeholdets stjerne Victor Oladipo skulle også bruge mange forsøg på at score sine 19 point. Han afsluttede således hele 26 gange, men fik blot bolden i kurven ni gange.

Hjemmeholdet lagde bedst fra start og førte 27-22 efter første quarter.

Oklahoma City overtog dog hurtigt føringen ved at score de første ni point i andet quarter.

Indianapolis generobrede momentum i kampen i tredje quarter og kom foran 63-59, men udeholdet formåede endnu en gang at kæmpe sig tilbage i front.

Udeholdet indledte således fjerde quarter fire point foran Indianapolis og udbyggede siden føringen til 92-81 med fem minutter tilbage af kampen.

Selv om om udeholdet gik i stå i slutningen af kampen, var forspringet stort nok til at sikre sejren.