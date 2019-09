Patriots dropper voldtægtsanklaget spiller efter 11 dage

New England Patriots opsiger kontrakt med Antonio Brown, som kun nåede at spille en kamp for NFL's mesterhold.

New England Patriots opsiger kontrakten med den voldtægtsanklagede spiller Antonio Brown.

Det oplyser NFL-klubben fredag.

Brown nåede kun at spille én kamp for Patriots i de 11 dage, han var tilknyttet klubben, som vandt Super Bowl i den forgangne sæson.

- New England Patriots fritstiller Antonio Brown. Vi værdsætter det hårde arbejde, som mange personer har lagt de seneste 11 dage, men vi mener, at det er bedst at gå i hver sin retning på dette tidspunkt, skriver klubben i et tweet.

Tidligere fredag forlod Patriots cheftræner, Bill Belichick, sit pressemøde før tid, efter at han gentagne gange blev bedt om at svare på spørgsmål om Brown.

Efter at have svaret på nogle få generelle spørgsmål om Browns situation sagde Belichick, at han ønskede at tale om sport. Efter endnu et spørgsmål om Brown havde træneren fået nok og afbrød pressemødet.