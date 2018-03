Patrick Nielsen møder tidligere verdensmester i Tyskland

Dermed skal 26-årige Nielsen i aktion for første gang, siden han i oktober blev banket i gulvet i femte omgang af briten John Ryder ved et stævne i London.

Patrick Nielsen "kan ikke vente" til at duellere med Abraham.

- Min seneste kamp satte virkelig tingene i perspektiv. Jeg har ændret nogle ting i min træning og i mit private liv.

- Og nu er jeg 100 procent fokuseret på boksning. Folk vil få den rigtige Patrick Nielsen at se, siger danskeren.

38-årige Abraham, der gennem karrieren har vundet 46 og tabt seks kampe, slår fast, at han ikke har tænkt sig at stoppe karrieren.

- Jeg glæder mig til at møde Patrick Nielsen og levere en god præstation for mine fans. Jeg ved, at Patrick er en god bokser.

- Det bliver en god test for mig og en chance til at bevise, at jeg er klar til at kæmpe med om VM-titler igen, siger Abraham.