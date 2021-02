Patrick Mahomes forbereder sig på Super Bowl og faderskab

Imens at Kansas City Chiefs' Patrick Mahomes arbejder på at blive den bedste quarterback, han kan blive, op til søndagens Super Bowl, så vil han efter finalen rette sit fokus mod at blive den bedste far, han kan blive.

Det fortæller han til journalister mandag.

Stjernequarterbacken og hans forlovede, Brittany Matthews, meddelte i september, at parret, der har været kærester siden high school, venter deres første barn.

- Efter søndag - forhåbentligt vinder vi, og jeg kan fejre med mine holdkammerater så meget som muligt, siger 25-årige Mahomes ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Efter det forbereder jeg mig på at blive far. Det bliver noget helt særligt at få en lille pige og at være der og gøre alt, jeg overhovedet kan, for at blive den bedste far.

- Heldigvis har jeg en masse gode folk omkring mig, som kan hjælpe. Drengene i omklædningsrummet, mine forældre og lokalsamfundet i Kansas City kan hjælpe mig til at blive den bedste far, jeg kan blive, siger han.

Hvad angår karrieren siger Patrick Mahomes, at han har planer om at blive i NFL, "så længe de vil lade mig spille".

- Hvis du vil blive i denne her sport i lang tid, er du nødt til at investere lige så meget tid i din krop, som du gør i alt muligt andet, siger han.

De forsvarende Super Bowl-mestre fra Kansas City har søndag mulighed for at genvinde titlen, når de møder Tampa Bay Buccaneers og stjernen Tom Brady i Super Bowl 55.

Kansas' forberedelser til finalen i AFC, den ene af de to NFL-konferencer, var præget af uvished om netop Patrick Mahomes, der ugen forinden pådrog sig en hjernerystelse.

Først 22. januar blev Mahomes meldt klar til opgøret, som Kansas City vandt 38-24 over Buffalo Bills.

Kansas City Chiefs kan blive det første hold, der genvinder Super Bowl, siden New England Patriots lykkedes med at gøre det i sæsonerne 2003 og 2004.