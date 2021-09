Pasproblemer holder FCK-spiller ude af europæisk kamp

Det bliver uden Luther Singh, når FC København torsdag tager hul på gruppespillet i Conference League på udebane mod slovakiske Slovan Bratislava.

Den sydafrikanske kantspiller, som kom til den danske hovedstadsklub i sommer, vender først onsdag tilbage fra en landsholdssamling i Sydafrika.

Det skyldes problemer med Singhs pas, skriver FCK på sin hjemmeside. Der manglede blanke sider i Singhs pas, hvilket Sydafrikas fodboldforbund ifølge FCK blev gjort opmærksom på inden landskampspausen.

Derfor skulle Singh have et nyt pas for at kunne rejse tilbage til Danmark, hvilket altså har ført til, at han kommer forsinket tilbage til FCK.

- Vi er skuffede over, at det sydafrikanske forbund i vores optik ikke har assisteret Luther i et stort nok omfang til at få ham tilbage til København inden for de Fifa-dikterede deadlines.

- Det har ligeledes været meget frustrerende for Luther selv. Vi tager en yderligere dialog med alle relevante parter, så lignende situationer ikke opstår igen, siger FCK's Director of Football Operations and International Affairs, Daniel Rommedahl, på hjemmesiden.

Ud over Slovan Bratislava er FCK i gruppe med græske Paok og Lincoln fra Gibraltar i Conference League, der afvikles for første gang i denne sæson.

Torsdagens kamp mellem Slovan Bratislava og FCK fløjtes i gang klokken 18.45.