Partier bakker op om håndbold-EM med Danmark som solovært

Det er status, efter at flere idrætsordførere tirsdag har mødtes med kulturminister Joy Mogensen (S) for at diskutere situationen.

Danmark er på grund af norske coronarestriktioner havnet som mulig solovært for EM, der oprindeligt skulle deles mellem Danmark og Norge.

Og det er der politisk opbakning til, siger idrætsordfører Malte Larsen (S).

- Vi gør, hvad vi kan, for at få det her EM til at lykkes, og vi er ved at undersøge, om det kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Bolden er nu sendt tilbage til Dansk Håndbold Forbund (DHF) og finansieringsopgaven, siger idrætsordføreren.

Den nordjyske by Frederikshavn blev for knap to uger siden droppet som værtsby på grund af restriktioner i en række kommuner i Nordjylland. Siden er norske Trondheim også blevet droppet som værtsby.

Dermed skal der formentlig findes en ny værtsby i Danmark, for at turneringen, der begynder i starten af december, kan blive afviklet.

Og det ændrer ikke på sikkerheden, at Danmark potentielt kan ende med at stå med hele slutrunden selv, vurderer Malte Larsen.

- I forvejen var det ansvarligt at holde halvdelen af turneringen. Vi går ud fra, at man også kan håndtere det godt, hvis man sætter noget op et nyt sted. DHF er nogle af de fremmeste i verden til at håndtere sådan en opgave, lyder det fra Socialdemokratiets idrætsordfører.

Også Venstres idrætsordfører, Stén Knuth, er positiv efter tirsdagens møde.

- Det er et stærkt signal, og jeg er stolt over, hvis det lykkes for Danmark at afholde EM. Det er der masser af prestige i, og det er et stort udstillingsvindue, siger Stén Knuth til B.T.

Håndbold-EM spilles efter planen fra 3. til 20. december.