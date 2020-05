Parma-duo er isoleret med coronavirus før træningsstart

To Parma-spillere er konstateret smittet med coronavirus, efter at klubben har testet hele staben.

To spillere fra den italienske Serie A-klub Parma er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser klubben, som har danske Andreas Cornelius i staben, på sin hjemmeside.

De to unavngivne spillere blev sendt i isolation lørdag, blot to dage før de italienske klubber kan genoptage holdtræningen efter mere end to måneders pause.

Som led i sikkerhedsproceduren er alle spillere og ledere i Parma-truppen blevet testet med mundskrab og blodprøver.

To af prøverne viste sig altså positive.

- Begge var positive ved første test og negative ved anden test, der blev udført 24 timer senere.

- Spillerne, som begge er i fremragende fysisk forfatning og uden symptomer, blev omgående isoleret, og klubben vil have dem under konstant opsyn, skriver klubben.

Ligesom de øvrige italienske topklubber kan Parma fra mandag genoptage den almindelige holdtræning.

Det er dog stadig uvist, hvornår den afbrudte Serie A-sæson bliver sat i gang igen.

- Der er så meget pres for at genstarte Serie A, men det er nødvendigt, at de højeste sikkerhedsforanstaltninger er på plads, siger premierminister Giuseppe Conte ifølge Reuters.

Der blev senest spillet kampe i den bedste italienske række 9. marts. På det tidspunkt havde ligaen afviklet 26 ud af 38 spillerrunder.