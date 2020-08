Parkens bestyrelsesformand efterlyser finansiel støtte

Egentlig havde han håbet, at regeringens coronatiltag fra og med september var så få, at Parken Sport & Entertainment igen var en forretning, der kunne tjene penge på sine oplevelser.

Et stigende smittetal over sommeren har betydet, at fase fire af genåbningsplanen er blevet udskudt.

Derfor efterlyser Bo Rygaard, at regeringen kompenserer de store økonomiske tab, som selskabet - og andre underholdningsøkonomier - får som følge af udskydelsen.

- Selv om vi har FCK, der kom langt i Europa League, og selv om Lalandia gør alt, hvad de kan, for at drive butikken så godt som muligt, så er det umuligt at tjene penge med de begrænsninger, der er sat op, siger Bo Rygaard.

For nylig blev den Minds of 99 koncert, der skulle være afholdt i Parken i september, udskudt et år grundet usikkerhed om genåbning.

Ligeledes opererer både superligaklubben FCK og badelandet Lalandia fortsat med et begrænset tilskuer- og gæsteantal som følge af restriktionerne.

- Så vi ser meget frem til, hvad regeringen melder tilbage med i fase fire-forhandlingerne, siger Bo Rygaard.

- Det er mange penge, vi taber ved at have aktiviteter under de meget specielle omstændigheder, fortsætter bestyrelsesformanden.

Parken præsenterede mandag regnskab for årets første halvår. Her fremgik det, at selskabet havde tabt over 150 millioner kroner før skat i perioden.

Omvendt har de i samme periode fået 50,4 millioner kroner ind under særlige poster, som "primært omfatter kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med covid-19", som det står beskrevet.

- De indtægter, vi går glip af, i både Parken, FC København og Lalandia kan hjælpepakkerne ikke opveje. De er et plaster på såret, men ikke mere end det, siger Bo Rygaard.

- Derfor er det helt ret og rimeligt, at når der kommer så store begrænsninger på, hvad vi må og kan afholde, så skal vi også have noget finansiel støtte, fortsætter han.

7. august afslørede PSE, at selskabet i år venter et underskud på mellem 150 og 200 millioner kroner. I den forbindelse udtalte Bo Rygaard, at det ikke får betydning for sommerens transferageren for FCK.