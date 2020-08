Parken taber over 150 millioner kroner i første halvår

Parken Sport & Entertainment kan efter årets første seks måneder præsentere et underskud før skat på 152 millioner kroner. Det er næsten tre gange så meget, som underskuddet lød på i samme periode 2019.

Omsætningen i PSE har ligeledes lidt et stort knæk på grund af corona-nedlukningen, der blandt andet har kostet tabte indtægter ved superligakampe, europæisk fodbold og et udsat EM.

Derudover har Lalandia været ramt af nedlukning og derefter manglende turister ved genåbningen 8. juni grundet covid-19-foranstaltninger.

Omsætningen landede i første halvår på 176,1 millioner kroner, hvilket er 159,2 millioner kroner mindre end efter årets første seks måneder i 2019.

- Covid-19-pandemien har været særdeles kostbar for Parken Sport & Entertainment, og med undtagelse af kontorudlejningen har alle vores forretningsområder været negativt påvirket, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard i en kommentar til regnskabet.

Af omsætningen stod FCK for 66,2 millioner kroner, mens Lalandia fortsat er selskabets største forretningsdel. Badelandet udgjorde 85,6 millioner kroner af omsætningen.

Begge forretningsdele genererede dog underskud, hvor FCK tabte væsentlig mere end Lalandia.

Fodboldklubben har i perioden givet et negativt resultat før finansiering og skat på 93,8 millioner kroner. Lalandia har mere beskedent tabt 9 millioner kroner.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi som ejere af Skandinaviens største fodboldklub og som event-arena er afhængige af, at vi vil blive kompenseret for de store tab, der følger af myndighedernes nedlukning og begrænsning af aktiviteterne, siger Bo Rygaard.

Selskabet venter i 2020 en omsætning i niveauet 550 til 650 millioner kroner og et resultat før skat på minus 200 til minus 150 millioner kroner.

- De økonomiske forventninger er baseret på FC Københavns deltagelse i Uefa Europa Leagues gruppespil i efteråret 2020 med et forventet resultat før skat herfor i niveauet 50 millioner kroner, oplyser selskabet i regnskabet.