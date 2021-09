Parken overvejer at gøre FCK til selvstændigt selskab

Koncernen bag fodboldklubben, Parken Sport & Entertainment (PSE), oplyser torsdag, at man vil undersøge muligheden for at drive alle sine forretninger i selvstændige datterselskaber.

Fodbolden kan derfor blive adskilt i et selskab for sig, mens de forretninger, der vedrører stadion og kontorejendomme, kan få hjemme i et andet selskab.

- En eventuel ny selskabsstruktur kan give de enkelte datterselskaber bedre mulighed for at vækste og potentielt også give mulighed for, at nye investorer på sigt kan engagere sig i de enkelte selskaber, siger formand Allan Agerholm i en pressemeddelelse.

Ud over fodboldholdet og aktiviteterne omkring stadion driver Parken også badelandskæden Lalandia.

Allan Agerholm vurderer, at en adskillelse kan styrke hele koncernen.

- Samtidig får vi en større transparens i de enkelte enheder og nye handlemuligheder mere uafhængigt af hinanden i forhold til den fortsatte udvikling af den samlede koncern, siger han.

FCK er i øjeblikket placeret på andenpladsen i Superligaen. Torsdag aften møder københavnerne på hjemmebane Lincoln Red Imps fra Gibraltar i Conference Leagues gruppespil.