Parken fastholder forventning om overskud i 2021

Selv om coronapandemien har lammet store dele af første halvdel af 2021, forventer Parken Sport og Entertainment, selskabet bag FC København, at komme ud af regnskabsåret med et overskud.

Det fremgår af det halvårsregnskab, som klubben har udsendt torsdag. Heri lyder det, at forventningerne for 2021 fastholdes, så selskabet regner med at komme ud med et overskud i lejet 0-50 millioner kroner.

Forventningerne er baseret på, at FCK i efteråret deltager i Conference Leagues gruppespil. Det kan københavnerne kvalificere sig til torsdag aften, hvis det lykkes at vinde samlet over tyrkiske Sivasspor.

Den samlede omsætning i koncernen i årets første seks måneder var 437,8 millioner kroner.

I første halvdel af regnskabsåret har fodboldafdelingen et underskud på 32,4 millioner kroner i posten "transferaktiviteter", der indbefatter køb og salg af spillere.

Parken ejer også badelandskæden Lalandia, der tidligere har været selskabets guldkalv, men i regnskabsperioden var kraftigt påvirket af coronarestriktioner.

Halvårsregnskabet dækker perioden fra 1. januar til 30. juni.

Efter periodens udløb har FC København indgået en aftale om et salg af kantspilleren Mohamed Daramy til den hollandske storklub Ajax. Går det salg igennem, kan fodboldklubben se frem til et betragteligt millionbeløb.

Ifølge aviserne B.T. og Ekstra Bladet forventes handlen at have en værdi i nærheden af 100 millioner kroner.