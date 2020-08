Parken-boss: Sportslig succes kommer før semifinale-millioner

For Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, er det dog ikke pengene, der vægter højest. Det er den sportslige prestige ved, at klubben kan nå en semifinale i Europas næstbedste klubturnering.

- Der er en ydmyghed forbundet med at være nået så langt. Selve stoltheden over at kunne være formand for en organisation, der er så dygtig til at spille internationalt, overstiger umiddelbart tankerne om økonomien.

- Men økonomien er væsentlig. Man skal jo ikke være naiv og tro, at fodbold ikke handler om penge, for det gør det. Penge er rigtig vigtige for os, for vi investerer konstant i vores fodboldhold, også selv om der er pandemier, siger Bo Rygaard.

I fredags nedjusterede Parken Sport & Entertainment forventningerne til 2020 med cirka 200 millioner kroner.

Nedjusteringen, som skyldes faldende indtægter i selve fodboldforretningen, Parken og Lalandia-badelandene, får dog ikke betydning for Ståle Solbakkens fremtidige sportslige budget.

- En kamp som den mod Manchester United er en af grundene til, at vi ikke ændrer de økonomiske rammer for vores fodboldklub. Vi skal fortsat kunne komme videre fra gruppespil i Europa League eller Champions League, som vi også har gjort andre år, siger Bo Rygaard.

Det er første gang, at FC København skal spille en europæisk kvartfinale. Bo Rygaard ærgrer sig dog over, at den historiske kamp foregår for tomme tribuner i Köln på grund af coronavirus.

- Det er vidunderligt, at vi skal møde Manchester United i kvartfinalen, og derfor ærgrer det mig, at det bliver overskygget af en pandemi.

- Kvartfinalen er en vidunderlig begivenhed for dansk fodbold, og vi havde også glædet os på Danmarks vegne, hvis det var en af de andre danske fodboldklubber, som var med.

- Det er klart, at det også er med blandede følelser, at jeg skal sidde på et stadion i Köln uden tilskuere for at se på en så vigtig kamp. Men det er præmissen, og det er ubarmhjertigt.

- En stor del af at være på et stadion ved internationale begivenheder er at få hele atmosfæren med. Der er også noget økonomi forbundet med det ved salg af merchandise eksempelvis, siger Bo Rygaard.

Normalt ville en Europa League-kvartfinale afvikles over to kampe - en hjemmekamp til hvert hold. På grund af coronavirus afvikles den over en enkelt kamp ved et Final 8-stævne i Köln.

Opgøret mellem FCK og Manchester United begynder klokken 21.