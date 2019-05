Parken-boss: Solbakken har bygget et robust FCK

Det er både en belønning for et godt stykke arbejde og et middel til at afskrække eventuelle bejlere, der fik bestyrelsen i selskabet bag FC København til at tilbyde manager Ståle Solbakken en kontraktforlængelse, så han nu er i klubben til sommeren 2023.

Det siger bestyrelsesformanden i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard, der er imponeret over den organisationen, som nordmanden har bygget op omkring FC Københavns sportslige afdeling.

- Jeg er meget glad for, at Ståle har forlænget. Min filosofi er, at når man har fat i en god ledelse, så forplanter det sig hele vejen ned igennem organisationen. Når jeg har set den måde, han har bygget den sportslige sektor, scouting og ungdomsarbejdet op på, er jeg imponeret, og der er mange i erhvervslivet, der kunne lære af det.

- I de fire år jeg har været her, har man generelt haft nogle flotte sportslige resultater. Derudover har han sat et utrolig stærkt team sammen uden for banen i alle støttefunktioner, der skal til for at drive en fodboldklub. Det har vi i bestyrelsen ønsket at fortsætte med, siger Bo Rygaard.

Da FC København i efteråret 2017 på mange måder ramte bunden med svigtende sportslige resultater efter en doublesæson, viste Ståle Solbakken, at han også er en stærk leder i modgang. Den evne er vigtig at have i en fodboldklub, pointerer Rygaard.

- Man må aldrig nogensinde bringe sig i en situation, hvor man siger, at alt er fint. Det går op og ned i showbiz, men Ståle og hans team har en imponerende evne til at blive ved.

- Det fornemmeste eksempel er, da vi i efteråret 2017 åbenlyst havde sportslige udfordringer, så vi forskellen på at have en god og en mindre god ledelse. Der blev gået til den, der blev taget ansvar, og der blev ikke peget fingre eller brugt undskyldninger.

- Ståle og teamet arbejdede 24/7 for at komme tilbage. Det "commitment" (engagement, red.) var noget af det bedste ledelse, jeg har set. Det er imponerende, hvordan vi siden er kommet tilbage og har haft en suveræn sæson, siger bestyrelsesformanden.

Ståle Solbakken var cheftræner i FCK fra 2006 til 2011. I august 2013 vendte han tilbage i samme rolle og er siden også blevet manager, så han også har ansvaret for køb og salg af spillere.