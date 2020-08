Paris dropper udskydelse og aflyser sit store maratonløb

Det står klart, efter at arrangørerne bag maratonløbet i Paris onsdag har meddelt, at dette års udgave af løbet ikke bliver til noget.

Løbet var oprindeligt blevet udskudt fra 5. april til 15. november på grund af det omfattende udbrud af coronavirus. En nylig opblussen af virusset betyder dog, at arrangementet nu bliver helt aflyst.

- Efter at have prøvet alt for at gennemføre begivenheden så føler vi os sammen med byen Paris forpligtede til at aflyse 2020-udgaven.

- Vi vil nu samarbejde side om side med Paris om at skabe en 2021-udgave, der samler de mest passionerede løbere på de smukkeste gader i verden, lyder det i en udtalelse fra arrangørerne.

Maratonløbet i Paris er et af de mest populære arrangementer på den globale løbskalender. Det tiltrækker typisk over 40.000 løbere.

Tidligere er blandt andet de store maratonløb i Berlin, Boston, Chicago og New York blevet aflyst. Maratonløbet i London er blevet udskudt til 4. oktober og vil kun have deltagelse af eliteløbere.

Tirsdag blev også det store maratonløb i Frankfurt aflyst.

- Når man stiller det op imod de trængsler, som den verdensomspændende pandemi har forårsaget, så er aflysningen af en sportsbegivenhed af lille betydning, lyder det fra løbsdirektør Jo Schindler.

- Men vi har ikke taget let på denne beslutning, og vi har gjort vores ypperste for at finde løsninger, tilføjer han.