Parasitter i maven har sat Tom Dumoulin tilbage

Cykelrytteren Tom Dumoulin skriver på Instagram, at han har taget medicin mod parasitter i maven.

Tom Dumoulin har ikke fået den bedste start på sæsonen 2020 for sit nye hold, Jumbo-Visma, men det er der en god grund til, forklarer den hollandske cykelrytter.

29-årige Dumoulin skriver i et opslag på Instagram, at han har været syg.

- Som I alle sammen ved, har jeg ikke haft det så godt på det seneste. I sidste uge fandt vi parasitter i min mave, og siden har jeg taget medicin.

- Jeg har det meget bedre og har haft nogle gode træningspas i dag (mandag, red.) og i weekenden. Jeg ser frem til at begynde planlægningen af min sæsonstart og mine mål meget snart. Jeg holder jer opdateret, skriver han.

I sidste uge meddelte Dumoulin på samme sociale medie, at han var tvunget til at aflyse en højdetræningslejr og droppe løbene Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo, som ellers var en del af hans program.

Tom Dumoulin har tidligere i karrieren fejret store triumfer, men 2019 blev ikke noget stort år for den alsidige rytter.

I Giro d'Italia styrtede han på 4. etape og udgik dagen efter med store smerter.

Siden forsøgte han at blive klar til Tour de France, men en mindre operation i knæet få uger før Touren forpurrede muligheden for at stille til start i en konkurrencedygtig forfatning.

Dumoulin vandt Giroen i 2017 og har vundet fire etaper i samme løb. I 2018 blev han nummer to i Tour de France efter Geraint Thomas, og han har i løbet af karrieren vundet tre etaper i verdens største cykelløb.

I 2017 blev hollænderen verdensmester i enkeltstart.