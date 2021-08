Paralympisk komité forsvarer udskældt klassifikation

Et af Frankrigs store paralympiske navne, svømmeren Theo Curin, har boykottet legene i Tokyo i år, fordi han mener, klassifikationen af handicap er uholdbar.

- Over natten var der pludselig to personer, som svømmede med begge deres hænder i min S5-kategori, lød begrundelsen fra den 21-årige Curin ifølge AFP.

- Man skal ikke være særligt klog for at regne ud, at det hjælper ret meget at have to hænder at bruge i et svømmebassin.

Curin mangler begge underarme og begge underben, efter at han som lille blev hårdt ramt af meningitis.

Også hans amerikanske kollega og 14-foldige medaljetager ved PL Jessica Long har været ude med en kritik. Den går dog især på, at de øgede økonomiske gevinster og kendisstatus giver større incitament for at snyde.

Hos Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) står man dog fast på, at inddelingen af kategorier er fair og retter skytset tilbage mod atleterne.

- Skuffende har vi de seneste år været vidne til et lille antal atleter, som har svært ved at acceptere den øgede konkurrence, lyder det fra IPC ifølge AFP.

Med andre ord mener komitéen, at konkurrencerne foregår på fair vis, og at atleterne bør stikke piben ind. Men Curin fastholder sin kritik.

- Der er en masse graverende uretfærdigheder, som irriterer mig og er latterlige, mener Curin.

- Jeg har besluttet at droppe paralympisk svømning, så længe problemerne med klassifikation er der. Jeg er efterladt med en dårlig følelse i forhold til den paralympiske bevægelse.