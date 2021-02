Pandemi og tomme tribuner giver DBU millionunderskud

Dansk Boldspil-Union (DBU) præsenterede tirsdag et underskud på 2,3 millioner kroner for kalenderåret 2020. Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Corona betød udsættelser og aflysninger af kampe, kurser og andre aktiviteter samt begrænset adgang for tilskuere til landskampe.

DBU vurderer, at de tomme tribuner har betydet manglende billetindtægter på 20-25 millioner kroner i 2020.

Unionen havde budgetteret med et overskud på 0,6 millioner kroner, men det endte altså med et underskud på 2,3 millioner kroner.

Alligevel udtrykker DBU-bestyrelsen tilfredshed med resultatet.

- På negativsiden står øverst, at alle landskampe har været ramt af aflysninger og tilskuerbegrænsninger, og i særdeleshed udskydelsen af EM i 2020. Særligt manglende fans til herrelandsholdets kampe har stor økonomisk betydning for regnskabet.

- På positivsiden i 2020 skal det bemærkes, at DBU har lykkedes at tabsminimere. Dels ved at aflyse en række aktiviteter, men også ved at undgå udgifter i stort omfang, skriver DBU på unionens hjemmeside.

Det har hjulpet DBU, at man har modtaget tilskud fra regeringens hjælpepakker og coronastøtte fra Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

Jakob Jensen, DBU's administrerende direktør, ser generelt tilbage på et turbulent år i dansk fodbold.

- Vi har måttet aflyse, prioritere hårdere og gøre brug af de statslige hjælpepakker, så vi har kunnet undgå afskedigelser.

- Samlet set har vi et bedre regnskab end frygtet takket være opbakning fra medarbejdere, klubber, kommercielle partnere og andre i dansk fodbold.

- Vi vil fortsætte det hårde arbejde og så håbe på forår, vaccine og fodboldfest så snart, som det er sundhedsmæssigt ansvarligt, siger Jakob Jensen.

DBU budgetterer med et underskud i 2021 på 1,5 millioner kroner i det ordinære resultat.