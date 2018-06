Panamas VM-hold bliver bestjålet under testkamp mod Norge

Politiet i Oslo bekræfter over for det norske nyhedsbureau NTB, at de blev kaldt ud til indbrud på hotellet onsdag aften.

Politiet forklarer, at man forsøger at danne sig et overblik over, hvor store værdier der er tale om.

- Vi snakker om større værdier, end jeg plejer at have på et hotelværelse, men hvor meget det nøjagtigt er, ved vi ikke endnu, siger operationschef i Oslo Politi Rune Hekkelstrand til NTB.

Ifølge det norske medie VG skriver lokale medier i Panama, at forsvarsspilleren Román Torres angiveligt har fået stjålet 1000 dollar og to ure.

Også målmand Jaime Penedo og fodboldforbundets vicepræsident skulle være bestjålet.

Panama tabte testkampen mod Norge med 0-1. Norge er ikke kvalificeret til VM.

Panama skal spille sin første VM-kamp den 18. juni mod Belgien. Derudover skal holdet møde England og Tunesien i gruppespillet.