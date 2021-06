Pacemaker kan stoppe Eriksens Serie A-karriere

Hvis Christian Eriksen agter at fortsætte fodboldkarrieren ovenpå lørdagens hjertestop i EM-kampen mod Finland, må han sandsynligvis finde en anden liga end den italienske Serie A, hvor han det seneste halvandet år har spillet for Inter.

I Italien er der således skrappere krav end andre steder til sportsudøvere med hjertesygdomme, og ifølge italienske protokoller kan man ikke blive godkendt som sportsudøver, hvis man fået indopereret en pacemaker, som er tilfældet med Eriksen.

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

Det sidste kan bedst oversættes til kontaktsport, som blandt andet tæller fodbold.

- Omkring tildelingen af egnethed til sportsudøvelse i Italien er vi meget mere forsigtige og strenge, siger professor Enrico Castellacci, der var landsholdslæge for Italien ved VM i 2006 og i dag er præsident for læger i fodboldverdenen.

- En ukontrolleret bold eller en tackling kan deaktivere den mekanisme, der giver et elektrisk stød i tilfælde af hjertestop, forklarer Castellacci til avisen Il Messaggero fredag.

De strenge regler i Italien skal blandt andet ses i lyset af, at lægerne kan blive holdt juridisk ansvarlige, hvis de godkender en atlet, som alligevel får et hjerteproblem, som man burde have opdaget.

Eriksen faldt om på banen i opgøret mod Finland og fik hjertebehandling, før han igen kom til bevidsthed.

Torsdag oplyste Dansk Boldspil-Union (DBU), at Eriksen skulle have indopereret en ICD-enhed, der også kendes som en pacemaker eller hjertestarter.

Eriksen skiftede i begyndelsen af 2020 til Inter efter syv år i engelske Tottenham.