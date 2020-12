PSG vil holde på superduoen Neymar og Mbappe

De to angribere har kontraktudløb om halvandet år, men PSG er allerede i gang med at tale om forlængelse med de to spillere, der er afgørende for, om klubben kan få succes i Champions League.

- Vi er begyndt at tale. Det er selvfølgelig hemmeligt, men vi er sikre på, at de begge ønsker at blive, siger PSG-præsident Nasser al-Khelaifi.

For halvandet år siden ville Neymar væk fra PSG, men den 28-årige brasilianer har tilsyneladende ændret mening.

- Jeg er meget lykkelig her i Paris - med klubben og holdkammeraterne - så det at smutte er ikke noget, jeg har i tankerne. Men folk har jo brug for noget at tale om, siger Neymar til RMC Sport.

- Jeg er glad og har slået mig ned, så lad os se, hvad der sker i fremtiden, siger han.

PSG har vundet det franske mesterskab i syv af de seneste otte sæsoner.

Mens holdet dominerer den franske liga år efter år, så er det aldrig lykkedes at vinde Champions League.

Holdet sikrede sig tidligere på ugen adgang til ottendedelsfinalerne i Europas største klubturnering ved at tage førstepladsen i gruppe H foran RB Leipzig, Manchester United og Basaksehir.

I en 5-1-sejr over tyrkiske Basaksehir scorede Neymar og Mbappe samtlige fem mål for PSG.