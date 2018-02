PSG-træner slår fast: Neymar skal ikke opereres

Det brasilianske sportsmedie Globo Esporte har ellers hævdet, at en operation var nødvendig, og avisens historie er spredt af flere andre medier verden over. Men historien lader altså ikke til at have hold i virkeligheden.

- Der er ikke truffet nogen beslutning om, at han skal opereres, siger Emery ifølge AFP, da han bliver forholdt rygterne.

Selv om han ikke skal igennem en operation, kunne PSG allerede mandag aften meddele, at Neymar går glip af minimum pokalkvartfinalen mod Marseille onsdag og weekendens ligakamp mod Troyes.

Det er fortsat uklart, om Neymar når at blive klar til returkampen i Champions League mod Real Madrid. Der er en "lille chance" for, at Neymar bliver klar, siger Emery.

- Han er den første til at melde sig frisk til alle kampe, og han er meget fokuseret på kampen mod Real Madrid. Jeg tror, at der en lille chance for, at han bliver klar til den kamp, siger Emery.

Den engelske avis The Guardian har spurgt læger og eksperter, der vurderer, at det kan tage flere måneder at komme sig over den type skade, som Neymar har pådraget sig.

Neymars skade opstod, da han vred om på anklen i en nærkamp ti minutter før slutfløjtet i søndagens 3-0-sejr over Marseille.

Neymar postede mandag et billede på det sociale fotomedie Instagram af sin fod med en skinne og store forbindinger.