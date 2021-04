PSG-træner kræver mere intensitet før returopgør mod City

Det siger træner Mauricio Pochettino, efter at PSG onsdag aften tabte 1-2 til Manchester City i det første af holdenes to semifinaleopgør.

Paris Saint-Germain er nødt til at fastholde intensiteten i alle 90 minutter, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om at gå videre til finalen i Champions League.

- Vi var det bedste hold i første halvleg, men så lukkede vi to mål ind, som vi normalt ikke vil lade gå ind.

- Problemet er, at vi ikke viste den samme energi med bolden i anden halvleg, som vi gjorde i første. Men vi tror på, at vi kan få vendt det her og gribe returopgøret an på den samme måde, som vi greb første halvleg an, siger Pochettino.

De to mandskaber mødes igen næste tirsdag i Manchester.

Her håber PSG-kaptajn Marquinhos, at holdet kan udvise en smule mere kølighed end i det første opgør, hvor det parisiske mandskab lukkede to mål ind og fik et rødt kort i løbet af et kvarter i anden halvleg.

- Nogle gange er du nødt til at tænke strategisk og intelligent. Vi lukkede to virkelig dumme mål ind, og det er de detaljer, som kommer til at gøre forskellen.

- Frem for alt må vi vise karakter. Vi er nødt til at have en vindende mentalitet og gøre alt, hvad der kræves for at gå videre. Vi er meget tæt på (finalen, red.), og nu er ikke tiden til at tvivle, siger brasilianeren.

Paris Saint-Germain kan trøste sig med, at holdet allerede har vundet flere svære udebaneopgør i dette års Champions League.

I ottendedelsfinalen besejrede holdet således Barcelona 4-1 i Spanien, mens klubben også vandt 3-2 ude over Bayern München i kvartfinalen.