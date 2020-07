PSG-træner er bekymret efter grim tackling på Mbappe

Det siger tyskeren på et pressemøde efter kampen.

Paris Saint-Germains træner, Thomas Tuchel, kender endnu ikke omfanget af den skade, som Kylian Mbappe pådrog sig i fredagens pokalfinale under en grim tackling fra Saint-Étiennes anfører, Loic Perrin.

Den franske superstjerne måtte grædende lade sig udskifte efter bare 31 minutter i PSG's 1-0-sejr, fordi han slog sin højre ankel i tacklingen.

- Alle er bekymrede. Alle, der så den tackling, er bekymrede, siger Thomas Tuchel.

- Vi må være tålmodige, for vi ved ikke noget endnu. Jeg tror, at han skal undersøges i aften (fredag, red.).

Kylian Mbappe kom i anden halveg ud af tunnelen på Stade de France på krykker.

Angriberens skade har skabt bekymring for, hvorvidt han når at blive klar til PSG's Champions League-kvartfinale mod Atalanta 12. august.

- Jeg håber, at Kylian kommer sig så hurtigt som muligt, for han er en meget vigtig spiller for os, siger PSG's anfører, Thiago Silva.

PSG vandt fredagens pokalfinale takket være et mål af Neymar efter 14 minutter.

Holdet møder næste fredag Lyon i den franske ligacup-finale.