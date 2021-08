PSG-træner: Vigtigt at Messi fik en sejr i sin debut

Og selv om den argentinske troldmand kun nåede at vise små glimt af sine evner efter at være blevet skiftet ind i det 66. minut, så er hans træner Mauricio Pochettino godt tilfreds med Messis første optræden.

Lionel Messi fik søndag sin imødesete ventede debut for Paris Saint Germain, da holdet på udebane besejrede Reims 2-0 i den franske Ligue 1.

Det siger Pochettino på et pressemøde efter kampen.

- Det er vigtigt, at han (Messi, red.) startede med en sejr.

- Han bringer en ro til holdet. Hans energi og hans optimisme pibler ned gennem resten af holdet, siger den argentinske træner.

Alle 20.545 billetter på Stade Auguste Delaune var blevet solgt søndag aften i forventningen om at se den 34-årige argentiner få sin debut efter skiftet fra FC Barcelona, og hjemmeholdets fans viste undervejs Lionel Messi en flot gestus ved at klappe af ham, da argentineren begyndte at varme op.

På banen kunne man dog godt se, at Messi ikke havde spillet en kamp af betydning siden Copa America-finalen med Argentina 10. juli.

Og Mauricio Pochettino erkender da også, at hans landsmand stadig har et stykke vej til topformen.

- Han er stadig langt væk fra sin bedste form, men har trænet godt, og i løbet af de næste to uger bliver han klar, men ja, vi venter stadig på det bedste fra ham, siger træneren om Messi, der på få uger har bragt en hidtil uset begejstring til Ligue 1.

Hos Reims siger forsvarsspiller Andrew Gravillon, at han trods nederlaget var beæret over at dele bane med argentineren.

- Han er imponerende. Sidste år så vi ham spille i Champions League, og nu har vi fornøjelsen af at have ham i vores liga.

- Jeg gik over til ham (efter kampen, red.) for at få hans trøje til min lillebror, men han gav den ikke til mig. Måske har jeg heldet med mig næste gang, siger Gravillon.

Messi og PSG har fået en perfekt start på Ligue 1 med 12 point efter fire kampe.