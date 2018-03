PSG-stjerne: Vi har brug for at besejre Real Madrid

Paris Saint-Germain, der må undvære superstjernen Neymar på grund af en skade, har brug for at sende et signal til fodboldverdenen ved at besejre et storhold som Real Madrid.

Det mener backen Dani Alves, der før denne sæson skiftede fra italienske Juventus til den franske klub.

- Vi har brug for kampe som denne og for at kunne besejre et hold som dette for at tage et skridt fremad.

- Så vil vores modstandere virkelig begynde at lægge mærke til PSG og ikke bare tænke, at vi har masser af penge, siger brasilianeren ifølge AFP.

Paris Saint-Germain er i de seneste år blevet kendt for at spendere enorme summer på spillere, herunder Neymar, som klubben sidste sommer købte i FC Barcelona for 1,65 milliarder kroner.

Den franske klub har endnu dog haft til gode at nå frem til de helt afgørende kampe i Champions League.

I sidste sæson vandt Paris Saint-Germain 4-0 hjemme over FC Barcelona i den første kamp i ottendedelsfinalen, men franskmændene tabte returkampen 1-6 og røg ud.

- PSG har tidligere haft sine begrænsninger i denne turnering, og nu skal vi videre for fortsat at gøre fremskridt som klub, siger Dani Alves.

Der er også pres på Real Madrid og ikke mindst cheftræner Zinedine Zidane.

Den tidligere storspiller har på blot to år ført klubben til to Champions League-titler og et spansk mesterskab, men trænersnoren er notorisk kort i Real Madrid.

Eftersom Real Madrid er 15 point efter førende FC Barcelona i den spanske liga regner en del iagttagere med, at Zinedine Zidane bliver fyret, hvis det bliver til et samlet nederlag mod Paris Saint-Germain.

Den 45-årige franskmand er udadtil afklaret omkring presset før kampen i Paris.

- Efter kampen bliver det svært for et af de to hold, men sådan er fodbold, siger Zinedine Zidane.