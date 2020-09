PSG stiller op uden stjernerne i holdets ligapremiere

Flere af dem er dog testet positive med coronavirus, har flere franske medier skrevet.

Listen tæller offensive stjernenavne som Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi og Angel Di Maria.

Desuden er målmændene Keylor Navas og Sergio Rico ude, og det samme er Soumaula Coulibaly, Alexandre Fressange, Maxen Kapo, Marquinhos, Loïc Mbe Soh og Leandro Paredes.

PSG har bekræftet, at flere spillere er testet positive med coronavirus, men har ikke sat navne på spillerne.

Ifølge AFP er Mbappe en af dem, og forskellige franske medier - heriblandt L'Equipe - har tidligere skrevet, at Neymar, Di Maria, Paredes, Icardi, Marquinhos og Navas er testet positive med coronavirus.

Det oplyses, at U19-keeperen Denis Franchi vil rejse med truppen for at kunne deltage i opvarmningen, men han vil ikke komme med i den endelige trup til opgøret mod Lens.

Trods de mange afbud kan PSG stadig mønstre 20 spillere til holdets sæsonpremiere i Ligue 1.

Lens har spillet en enkelt kamp i ligaen, hvor det blev til et nederlag ude til Nice, der havde Kasper Dolberg på holdet.

PSG's kamp ude mod Lens spilles torsdag klokken 21.