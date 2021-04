PSG-spiller tager bladet fra munden og kritiserer piratliga

Den spanske fodboldspiller Ander Herrera, som tørner ud for franske Paris Saint-Germain, er forfærdet over udsigten til en privat liga for en lukket gruppe af klubber.

Det skriver han på Twitter.

Han er dermed den første spiller fra en af Europas topklubber, der stiller sig frem og sætter ord på sine holdninger til udbryderligaen Super League.

- Jeg forelskede mig i fodbold, i fansenes fodbold og i drømmen om at se min hjerteklub konkurrere mod de allerbedste.

- Hvis denne europæiske superliga bliver til noget, så er de drømme ovre, skriver Ander Herrera med henvisning til, at ligaen er lukket land for de mindre europæiske klubber.

Han skriver, at fansenes illusioner, om at lige netop deres klub kan komme langt i europæisk fodbold, brister, hvis Super League bliver en realitet.

Super League er tænkt som et alternativ til Champions League - men altså kun for en lukket gruppe af klubber.

De 12 hold, der står bag planerne om Super League, kommer fra Italien, England og Spanien. De franske og tyske klubber har indtil videre afvist at være med.

Ander Herrera spiller i en fransk klub og bakker dermed op om sin arbejdsgivers holdning til sagen.

- Jeg elsker fodbold, og jeg kan ikke bare holde min mund i forhold til det her, skriver Ander Herrera.

- Jeg tror på en forbedret Champions League og ikke på, at de rige stjæler det, som folket har skabt, hvilket er intet mindre end den smukkeste sport på planeten, skriver han.

Netop en reformeret Champions League-turnering arbejder Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i øjeblikket på.

Det forventes, at der meldes noget ud om den sag i løbet af mandagen. Forbundets eksekutivkomité er således samlet for at vedtage ændringerne.