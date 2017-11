PSG smadrer Celtic 7-1 trods chokstart

PSG fik dog hurtigt rettet op på Moussa Dembeles chokmål, og allerede ved pausen førte PSG med 4-1 efter to scoringer af Neymar, en af Edinson Cavani og en af stjerneskuddet Kylian Mbappé.

Føringen blev siden vekslet til en 7-1-sejr i anden halvleg, da Marco Verratti, Edinson Cavani og Dani Alves kom på måltavlen.

Dermed ser klubben ud til at vinde gruppe B, da afstanden ned til Bayern München er tre point, inden mødet mellem de to giganter i sidste spillerunde.

Sydtyskerne vandt 2-1 ude over Anderlecht, men får brug for at vinde med mere end tre mål over PSG i sidste spillerunde for at vinde gruppen.

Sejren over Anderlecht kom i hus med stort besvær. Robert Lewandowski bragte tyskerne foran efter 50 minutter, da han blot skulle sætte indersiden på et velspillet angreb.

Anderlecht gav dog ikke op, og belgierne kunne igen lugte sæsonens første Champions League-point, da Sofiane Hanni udlignede 12 minutter senere.

Bayern Münchens sommerindkøb Corentin Tolisso ødelagde dog den gode stemning på stadion i Bruxelles, da han headede Bayern München i front i det 77. minut.