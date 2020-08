PSG slår overbevisende Leipzig og er i første CL-finale

Danskeren bar anførerbindet i kampen, der som de øvrige ved finalestævnet blev spillet i Portugals hovedstad, Lissabon.

I finalen bliver modstanderen enten Bayern München eller Lyon, som mødes i den anden semifinale onsdag aften.

Med de rige ejere fra Qatar i ryggen har PSG brugt milliarder af kroner på spillere i det seneste årti, og en triumf i Champions League har været det helt store mål.

I dette års kvartfinale var det tæt på at gå galt, da Atalanta var foran indtil få minutter før tid. Men franskmændene fik vendt opgøret, og medvinden tog de med ind til tirsdagens opgør.

PSG's stjerner var hurtigere i tanke og handling og skabte store problemer for Leipzigs defensiv.

Særligt Mbappé og Neymar var i hopla, og de to skabte den første store chance efter seks minutter. Mbappé fandt sin brasilianske holdkammerat, som sparkede bolden på stolpen.

Det blev dog ikke en af de to, men midtbanespilleren Marquinhos, som scorede kampens første mål.

Et frispark fra Neymar blev pandet i nettet af landsmanden, og så var den første del af presset lettet fra PSG-stjernernes skuldre.

Poulsen og holdkammeraterne kiggede indimellem forbi i den anden ende, og danskeren kunne med lidt held have udlignet, da han modtog et fladt indlæg i feltet midtvejs i første halvleg.

Men angriberen skovlede bolden snert forbi mål, og i stedet gik PSG til pausen med 2-0. Med tre minutter tilbage af halvlegen forærede Leipzig-målmand Peter Gulacsi bolden til PSG.

Det blev straffet prompte, da Neymar smart fandt Angel Di Maria, som nemt sparkede 2-0-målet fladt i nettet.

Den Red Bull-ejede klub havde brug for ny energi til anden halvleg, og faktisk formåede tyskerne at presse PSG et godt stykke tilbage på egen banehalvdel i en periode.

Men i stedet for en reducering blev ondt værre for Leipzig.

Forsvarsspilleren Nordi Mukiele faldt med bolden på fødderne, og Di Maria var hurtig til at snuppe den. Inde foran sørgede Juan Bernat med et hovedstød for 3-0, og trods heftige protester for frispark fra Leipzig-spillerne blev målet godkendt efter en VAR-gennemgang.

Målet punkterede den sidste spænding, og selv om Leipzig spillede sig frem til sporadiske forsøg, var forskellen mellem de to hold ikke til at tage fejl af.

Finalen i Champions League spilles 23. august på Estádio da Luz.