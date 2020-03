PSG skal spille mod Dortmund uden tilskuere

Det skyldes frygten for coronavirus, skriver nyhedsbureauet Reuters mandag.

Politiet i Frankrig har besluttet, at Paris Saint-Germain (PSG) skal spille for lukkede døre i onsdagens Champions League-kamp hjemme mod Dortmund.

I Frankrig har man forbudt forsamlinger på mere end 1000 mennesker for at undgå risiko for spredning af coronavirus.

I Frankrig er mere end 1200 personer smittet med coronavirus, mens 19 mennesker er døde.

PSG tabte den første ottendedelsfinale ude mod Dortmund med 1-2. Returkampen i Paris skal spilles onsdag klokken 21.

I forvejen skal tirsdagens ottendedelsfinale i samme turnering mellem Valencia og Atalanta i Spanien spilles uden tilskuere.

I løbet af mandagen skal der derudover tages stilling til RB Leipzigs kamp hjemme mod Tottenham onsdag aften, skriver dpa.

Der er et politisk møde i bystyret i Leipzig om sagen, hvor alle muligheder skal diskuteres og vurderes. Det handler om alt - lige fra aflysning og udsættelse til at spille kampen uden tilskuere.