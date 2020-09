PSG-præsidents retssag om bestikkelse begynder mandag

Coronapandemien har allerede udsat retssagen, men mandag morgen kunne den så endelig begynde i schweiziske Bellinzona.

Nasser Al-Khelaifi er, ud over at være overhoved i den franske storklub, også chef for den qatarske tv-station BeIN Sports, og han er anklaget for at give Valcke "upassende gaver", der skulle fungere som modydelse for rettigheder til blandt andet fodbold-VM og Confederations Cup.

Gaverne skulle omfatte 18 måneders gratis ophold i en luksusejendom, et ophold, der normalt ville koste mellem 900.000 og 1,8 millioner euro i leje.

Valcke blev i 2016 idømt ti års karantæne fra al fodbold for sin rolle i den store korruptionsskandale, der også fældede Fifa-præsident Sepp Blatter. Valcke blev ved den lejlighed blandt andet kendt skyldig i fusk med salg af VM-billetter.

Retssagen er sat til at køre frem til 25. september.