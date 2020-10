PSG-præsident går fri i sag om fusk med tv-rettigheder

Det skriver nyhedsbureauet AFP efter retssagen i schweiziske Bellinzona.

Den schweiziske anklagemyndighed havde krævet langt hårdere straffe i sagen om mulig korruption og fusk med tv-rettigheder.

Nasser al-Khelaifi er - ud over at være overhoved i PSG - også chef for den qatarske tv-station BEIN Sports.

Han er anklaget for at give Valcke "upassende gaver", der skulle fungere som modydelse for rettigheder til blandt andet fodbold-VM og Confederations Cup.

- Efter fire års ubarmhjertig kampagne, som ignorerede grundlæggende kendsgerninger og loven, er mit navn endelig blevet fuldstændig renset. Dagens dom er en total retfærdiggørelse, siger Nasser al-Khelaifi i et statement.

- Den genopretter min tro på retsstatsprincippet i en behørig proces efter fire år med ubegrundede beskyldninger, fiktive anklager og konstant udtværing af mit omdømme - hvor alt har vist sig at være fuldstændig ubegrundet.

Den schweiziske anklagemyndighed krævede 28 måneders fængsel til Nasser al-Khelaifi og tre års fængsel til Valcke.

Valcke blev i 2016 idømt ti års karantæne fra al fodbold for sin rolle i den store korruptionsskandale, der også fældede Fifa-præsident Sepp Blatter. Valcke blev dengang blandt andet kendt skyldig i fusk med salg af VM-billetter.