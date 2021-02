PSG nedlægger Barcelona med Mbappé-hattrick på Camp Nou

FC Barcelonas mulighed for at redde sæsonen med succes i Champions League hænger i en meget tynd tråd.

Ikke mindst fordi PSG slet og ret var det bedste hold, og med en veloplagt Kylian Mbappé, der scorede hattrick, vandt helt fortjent.

Barcelona, der havde Martin Braithwaite på bænken indtil det 85. minut, kom ellers foran, men PSG reagerede fortrinligt på hjemmeholdets åbningsmål.

Første halvleg var storslået underholdning. Begge hold blæste til angreb, og de første 45 minutter var et mindre chanceorgie.

Efter en frisk PSG-åbning kom Barcelona mere i teten og kom til gode chancer på skarpe omstillinger.

Antoine Griezmann var helt fri efter 13 minutter, men hans forsøg med venstrebenet var forkølet. Senere afsluttede han mere kompetent lige forbi stolpen efter et langt sololøb.

Da havde Lionel Messi forinden bragt Barcelona på 1-0. Frenkie de Jong blev hægtet i straffesparksfeltet, og Messi omsatte til 1-0 fra 11-meterpletten efter 26 minutter.

Kort efter satte Messi sin holdkammerat Ousmane Dembélé op til en stor chance, men franskmanden fik ikke fart på sit skud.

Barcelona havde klart momentum, men i det sidste kvarter var PSG næsten altdominerende. Kickstartet af en fremragende udligning.

I et mønsterangreb havde bolden hos Kylian Mbappé, der tog et træk og hamrede bolden i nettaget til 1-1.

I fortsættelsen var både Mauro Icardi og Layvin Kurzawa tæt på at score til 2-1, men keeper Marc-André ter Stegen sørgede for, at det forblev lige indtil pausen.

Billedet var det samme i begyndelsen af anden halvleg. Mbappé satte en lynhurtig kontra op, og Icardi fandt med hælen Moise Kean, der tvang ter Stegen til en ny stor redning på stregen.

Efter 20 minutter gik den ikke længere. Højrebacken Alessandro Florenzi blev sendt i dybden på kanten af offside, og hans centring blev clearet svagt af Gerard Pique, så bolden dumpede ned foran Mbappé, der nemt scorede til 2-1.

PSG udnyttede overtaget til at score til 3-1 fem minutter senere. Leandro Paredes sendte et perfekt frispark til bageste stolpe, hvor Moise Kean pandede bolden ind.

Så var Barcelona pisket frem, men den største chance opstod faktisk, da PSG-keeper Keylor Navas nonchalant sparkede bolden ind på Griezmanns ben, så bolden gik lige forbi.

Fem minutter før tid blev Braithwaite sendt på banen, men han havde knap betrådt græsset, inden PSG slog en perfekt kontra, og Mbappé fuldendte sit hattrick ved at sende bolden i målhjørnet.

Braithwaite var kort efter tæt på at stemple en reducering ind, men aftenen endte i mareridt for træner Ronald Koemans tropper.