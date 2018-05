PSG-målkonge erkender CL-skuffelse og Neymar-kontrovers

Her drømmer man mest af alt om den ultimative succes i Champions League.

I denne sæson røg PSG dog ud i ottendedelsfinalen med et samlet 2-5-nederlag til Real Madrid, og efter de seneste investeringer i stjernespilleren Neymar og det unge stortalent Kylian Mbappe, så er en ottendedelsfinale bare ikke godt nok.

- Vi mangler noget i Champions League. Vi er nødt til at være et hold af brødre og være som en familie. Jeg bruger mit landshold som et eksempel (Uruguay, red.). Der er vi som venner, siger klubbens angriber Edinson Cavani til den franske radiostation RMC.

Sæsonen var ikke ret gammel, før det langt fra mindede om venner, kammerater og stærke bånd blandt klubbens stjerner.

I en ligakamp mod Lyon afslog Edinson Cavani at lade Neymar sparke et straffespark, og det medførte efterfølgende enorme mængder af historier i mange medier om et dårligt forhold mellem de to sydamerikanere.

- Ja, der var et problem med Neymar omkring straffesparket, men jeg forholdt mig respektfuld. Vi talte sammen, siger Cavani, der har opbygget en vis status i PSG med 168 mål.

Cavani har kontrakt til 2020, men en hel del tyder på endnu en sommer med udskiftning i truppen.

Torsdag kunne engelske express.co.uk så uden kildeangivelse fortælle, at PSG vil byde svimlende 100 millioner pund (cirka 844 millioner kroner) for danske Christian Eriksen, og at tyske Thomas Tuchel i øvrigt bliver ny træner.

Det er allerede offentliggjort, at træner Unai Emery helt sikkert er fortid, når sæsonens sidste kamp er spillet, men fremtiden tegner også usikker for spillere som Angel Di Maria og Javier Pastore.

Baggrunden er i høj grad, at PSG kæmper for at holde Uefas regler for Financial Fair Play (FFP) fra døren efter indkøb.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har længe efterforsket PSG for muligt brud på reglerne for FFP, efter at klubben købte Neymar for cirka 1,65 milliarder kroner i sommer, mens man har en option på at købe Mbappe for 1,3 milliarder kroner efter sæsonen.

Derfor har klubben brug for at sælge spillere, og ifølge nyhedsbureauet AP er PSG tvunget til at sælge spillere for 50 millioner euro (cirka 372 millioner kroner) denne sommer.