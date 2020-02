PSG laver vildt comeback og smider sejr i tillægstiden

Bare fire minutter var spillet, da PSG første gang blev chokeret. Sehrou Guirassy blev spillet fri i dybden og scorede fra fri position i feltet.

Efter knap en halv time fik den mulige sensation ny næring. Gael Kakuta trak ind i feltet ude på kanten, og med et brag af et venstrebensskud sendte han bolden ind i modsatte hjørne til 2-0.

Og det endnu værre for PSG. Seks minutter før pausen trak Fousseni Diabaté ind i feltet over for et bakkende PSG-forsvar, og han scorede via den ene opstander til 3-0.

Storfavoritten fik dog håb kort før pausen. Et hjørnespark havnede i fjerneste side af feltet, hvor Ander Herrera stod klar og sendte 1-3-reduceringen i nettaget.

Det gav PSG et godt rygstød til anden halvleg, hvor der allerede halvvejs var udlignet, efter at midterforsvareren Tanguy Kouassi slog til to gange.

Opskriften var den samme to gange inden for fem minutter, hvor han steg til vejrs og hovedstødte to hjørnesparksserveringer i nettet, og så stod det pludselig 3-3.

17 minutter før tid var det store comeback fuldbyrdet. I et mønsterangreb blev Juan Bernat sendt til baglinjen, og han sendte bolden til bageste stolpe, hvor Mauro Icardi nemt kunne score til 4-3.

Så var sejren hjemme, skulle man mene, men Amiens fik alligevel lov til at juble til sidst.

PSG's Edinson Cavani havde netop misbrugt en kæmpe chance i den anden ende, da Amiens slog en kontra og scorede ved Sehrou Guirassy i det første tillægsminut.

PSG fører ligaen med 62 point for 25 kampe foran Marseille, der har 49 point for 24 kampe. Amiens ligger næstsidst med 21 point.