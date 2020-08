PSG-helt efter comeback: Det var en vanvittig kamp

Paris Saint-Germains drøm om at vinde Champions League lever videre efter kvartfinalerne, men den storsatsende franske klub måtte igennem et sandt drama, inden Atalanta var nedkæmpet sent onsdag.

Angriberen Eric Maxim Choupo-Moting, der var blevet skiftet ind med lidt mere end ti minutter tilbage, blev den store helt med sejrsmålet i tillægstiden i Lissabon, hvor resten af turneringen spilles på neutral grund.

- Da jeg kom ind, tænkte jeg for mig selv, "vi kan ikke tabe, vi kan ikke tage hjem". Jeg havde tiltro til mig selv og holdet, og resten er historie, siger Eric Maxim Choupo-Moting til uefa.com.

- Det var en vanvittig kamp, en svær kamp og modstander. Jeg synes, at vi til det sidste viste, at vi havde tro på os selv. Det var ikke let, for vi havde gode muligheder, hvor vi desværre ikke kunne score.

Nu venter en semifinale på tirsdag mod enten tyske RB Leipzig eller Atlético Madrid fra Spanien, der mødes i kvartfinalen torsdag, og Choupo-Moting melder om en god stemning i PSG-truppen forud for resten af turneringen.

- Vi har en god følelse på holdet. Vi nyder øjeblikkene både på og uden for banen, siger den 31-årige tysker.

Finalen spilles 23. august.