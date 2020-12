PSG fyrer cheftræner Tuchel trods fransk titelhøst

Den franske fodboldklub Paris Saint-German har fyret cheftræner Thomas Tuchel, der har været i klubben siden sommeren 2018.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Tuchel har vundet det franske mesterskab to gange ud af to mulige med PSG og styrede også klubben til sejr i begge pokalturneringer i sidste sæson.

Det er dog ikke lykkedes for den 47-årige tysker at indfri klubejernes helt store drøm: At vinde Champions League.

I sommer kom klubben tættere på end nogensinde, da den nåede hele vejen til finalen. Her løb holdet dog ind i et 0-1-nederlag til Bayern München.

- Jeg vil gerne takke Thomas Tuchel og hans stab for alt, de har bidraget med til klubben, siger PSG-præsident Nasser al-Khelaifi.

- Thomas har lagt en masse energi og passion i jobbet, og vi kommer til at huske de store øjeblikke, vi delte sammen. Jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden, lyder det fra klubpræsidenten.

Hovedstadsklubben oplyser ikke, hvem der fremover skal stå i spidsen for holdet. Ifølge flere medier - herunder britiske BBC - har PSG-spillerne dog fået besked om, at det bliver argentinske Mauricio Pochettino.

Pochettino var senest manager for Tottenham i Premier League. Han har været uden trænerjob i godt et år, efter at han i november 2019 blev fyret.

PSG, der råder over stjernespillere som brasilianske Neymar og franske Kylian Mbappé, ligger på tredjepladsen i den franske Ligue 1.

Klubben er videre til forårets knockoutkampe i Champions League. Her venter FC Barcelona i ottendedelsfinalen.