PSG er vekslet fra fransk flop til CL-finalist på ti år

Ti år senere - i 2020 - har PSG sikret sig det syvende mesterskab på otte sæsoner og er en finalesejr over Bayern München fra at vinde Champions League.

Skru tiden ti år tilbage. Paris Saint-Germain er sluttet som nummer 13 i den franske liga og har understreget et elendigt årti med syv sæsoner uden for top-8.

Det skelsættende år var 2011, da Qatar Sports Investments (QSI) købte klubben og gjorde den til en af Europas rigeste. Ambitionerne blev derefter. Man skulle til tops i Europa.

Ambitionerne har nu altid været høje i klubben siden stiftelsen i 1970, påpeger Niels Christian Frederiksen, fodboldekspert på TV3 Sport.

- Det er en hovedstadsklub, og Paris er en storby, så ambitionerne har altid været der, men i de første årtier stod klubben i skyggen af først Saint-Etienne, siden Nantes og senere Marseille.

- Det var først med Al-Khelaifis indtog, at det blev alvor, siger Niels Christian Frederiksen.

Ifølge Deloitte er PSG nu verdens femterigeste klub, og dens evne til at tiltrække de største stjerner er med årene blevet stærkere. Hos den aktuelle finalist er Neymar og Kylian Mbappé de mest funklende.

Truppen har i flere år været stjernespækket. Det har givet franske mesterskaber på stribe, men i Champions League er drømmene gang på gang blevet parkeret i ottendedels- eller kvartfinalen.

- Trods de mange penge har der været en vis skepsis. For kunne stjerner som Neymar overhovedet lide at være der? Den skepsis har selvfølgelig også været båret af, at gennembruddet i Europa udeblev.

- Nu er man der endelig, og det er en blåstempling. Nu fornemmer man en trup med stærkt sammenhold, og den har ikke stået bedre nogensinde før, vurderer Frederiksen, som har skrevet bogen "Mesterværket", en gennemgang af historiens finaler i Europas største klubturnering.

Men er ni år så den tid, det tager at forvandle en blød fransk mellemvare til en klub i Europas absolutte top?

- Det kunne måske have været sket hurtigere, men vejen dertil har været bulet. Man kan sammenligne med Manchester City, der hurtigt blev et engelsk tophold, men heller ikke har kunnet slå helt igennem i Champions League. Det er sværere end som så.

Bookmakerne har Bayern som favorit til at vinde søndagens finale, der begynder klokken 21 i Lissabon, men Niels Christian Frederiksen vurderer den 50/50.

- Bayern har været turneringens bedste hold og har præsteret sit måske bedste nogensinde. Men holdet går højt op og efterlader nogle store rum bagude. Dem udnyttede Lyon ikke i semifinalen, men får Mbappé de samme chancer, så scorer han, vurderer Frederiksen.