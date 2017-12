PSG-dansker savner angrebet og vil vise sit værd

Tilbagekomsten til dansk håndbold betyder, at Henrik Møllgaard dufter mere spilletid i angrebet og generelt ser frem til de nye udfordringer.

- Jeg håber at få en anden rolle i Aalborg. Jeg har været glad for at være i Paris. Det er fantastisk at få lov at spille og træne med nogle af de bedste i hele verden og forsøge at vinde Champions League.

- Men jeg savner også at spille i angrebet, som jeg altid har gjort tidligere, og derfor var Aalborg en rigtig fin mulighed for at komme i gang med det igen.

- Når vi træner, så spiller jeg ikke kun i forsvaret, men i sidste sæson og i år har jeg ikke spillet ret meget i bagkæden, siger danskeren.

Han scorede et enkelt mål, da PSG lørdag besejrede Aalborg-holdet 31-28 i Champions League, men ellers har det været småt med offensive indslag fra Møllgaard i PSG.

Han brænder dog for at komme hjem og vise, hvad han har lært i to sæsoner i PSG.

- Jeg vil gerne vise, at jeg er blevet dygtigere, end da jeg tog afsted.

- Jeg har lært en masse af at stå ved siden af nogle af de dygtigste spillere hernede. Det vil jeg gerne hjem og vise. Det er også en del af den pakke, som Aalborg har købt, som jeg glæder mig til, siger Møllgaard.

Aalborg ligger sidst i gruppe B med fire point. Der resterer fire gruppekampe fra februar 2018, og de danske mestre har tre point op til sjettepladsen, der giver videre avancement.

- Der er en top med to-tre hold, men resten af gruppen er ret jævn. Der er ikke nogen, man ikke kan tabe til, og Aalborg har også været tæt på at slå alle hold.

- De har måske været uheldige og har måske manglet den sidste kynisme og erfaring. Det gør, at de ikke har taget flere point, siger den kommende Aalborg-spiller.

Han ser det stadig som en mulighed, at Aalborg kniber sig med videre i turneringen.

- Der er muligheder for Aalborg i forhold til at gå videre fra gruppen, selv om det er så tæt. Deres problem er, at gruppen er så jævnbyrdig, at holdene i midten og bunden tager point fra hinanden.

- Det er det, Aalborg skal i gang med nu. Der skal mere end en overraskelse mod Veszprem til, for at de kan gå videre, siger Henrik Møllgaard.