PL-start i coronatid bekymrer ikke veteranmanager

Men det bekymrer ikke Hodgson, der melder sig klar til at lede sine tropper, så snart der bliver givet grønt lys af de britiske myndigheder.

Med sine 72 år kan Crystal Palace-manager Roy Hodgson aldersmæssigt være en del af risikogruppen, der kan få et svært sygdomsforløb i tilfælde af coronasmitte.

- Ingen bekymringer. Alder er alder. Det handler om, hvordan man har det. Din alder relaterer ikke nødvendigvis til din tilstand, hvordan du føler dig, eller din evne til at udføre et job, siger Roy Hodgson i et interview med beIN Sports.

- Så jeg har overhovedet ingen betænkeligheder. Når jeg bliver kaldt tilbage på arbejde, vil jeg vende tilbage med glæde.

Han føler sig ligefrem i en bedre tilstand, end da Premier League blev lukket ned for lidt mere end to måneder siden.

- Jeg føler mig på alle møder i lige så god form som 10. marts. Måske endda lidt bedre, fordi denne periode har givet mig mulighed for at arbejde mere med min fysiske form, end jeg havde, da jeg arbejdede dagligt, forklarer Hodgson.

Det er endnu uvist, hvornår Premier League kan blive genoptaget, og om det overhovedet kommer til at ske.

Mandag kom det frem, at den britiske regering ikke tillader professionel sport før tidligst 1. juni i genåbningsplanen efter coronakrisen.

Tirsdag sagde Londons borgmester, Sadiq Khan, at han er modstander af idéen om at genstarte Premier League-sæsonen i næste måned, når hundredvis stadig dør hver dag.

Liverpool fører ligaen med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen. Hodgsons Crystal Palace er placeret midt i tabellen som nummer 11.