PGA tilbyder støtte til golfspillere i coronakrise

Sportens verden er generelt i knæ som følge af coronakrisen, og i alle sportsgrene arbejdes på løsninger, der skal få aktørerne bedst muligt igennem den omfattende krise.

I golfens verden er PGA Tour nu kommet på banen med en model, der skal hjælpe spillere, der lider økonomisk i denne periode, hvor der ikke er mulighed for at tjene penge på turneringer

- Vi er bekymrede over de vanskeligheder, der opstår for vores medlemmer, når turneringer aflyses, udtaler PGA's vicepræsident, Tyler Dennis, ifølge The Golf Channel.