PGA Tour strammer coronaprotokol efter smittetilfælde

Samtlige spillere og caddies på den amerikanske PGA Tour i golf skal fremover være testet negativ for coronavirus, før de kan få lov til at deltage i en turnering.

Sådan lyder de nye toner fra PGA Touren, der har været tvunget til at stramme sin coronaprotokol efter mindst fem smittetilfælde under denne uges turnering i Cromwell i staten Connecticut.

Tidligere måtte spillere og caddies gerne befinde sig inde på den rigtige side af afspærringerne i den periode, hvor de ventede på svar for deres coronatest, men den går ikke længere.

- Touren tager det her forebyggende skridt som endnu en sikkerhedsforanstaltning, så ingen spillere eller caddies kan være med uden at være blevet godkendt og have vist en negativ Covid-19-test, skriver PGA Touren.

Trænere, fysioterapeuter og andre med jobfunktioner tilknyttet til spillerne er underlagt de samme regler fremover.

I denne uge er tre spillere - Nick Watney, Cameron Champ og Denny McCarthy - og to caddies testet positiv for coronavirus under Travelers Championship i Cromwell.

Derudover har seks spillere valgt at droppe turneringen på grund af frygt for at blive smittet eller potentielt selv at kunne smitte andre. Den firefoldige majorvinder Brooks Koepka er blandt de seks spillere.

Danskerne Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen var begge med i denne uges turnering, men begge danskere missede cuttet.