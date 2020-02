Özil tror på ny Arsenal-træner trods mager pointhøst

Arsenal har ikke haft den store succes på banen, efter at Mikel Arteta blev ansat som afløser for fyrede Unai Emery på trænerposten.

- Mikel har kun været her i to måneder, og vi har forbedret os meget taktisk, siger tyskeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Alle ved, hvor på banen de skal placere sig, hvordan vi skal angribe, og hvordan vi lægger pres på modstanderen.

Siden Arteta tog til London-klubben fra en stilling som assisterende manager i Manchester City, har Arsenal blot vundet en enkelt kamp i Premier League.

I samme periode er det blevet til fem uafgjorte opgør og et nederlag, hvilket giver et pointgennemsnit på sølle 1,14 per kamp.

Arsenal ligger på tiendepladsen i Premier League med ti point op til Chelsea, der lige nu sidder på den fjerdeplads, der giver ligaens fjerde og sidste billet til Champions League.

- Vi ved, at det er en svær sæson for os, men vi vil vinde kampe, tage point og måske i slutningen af sæsonen slutte i top-4. Vores mål er at komme i Champions League, siger Mesut Özil.

Arsenal er ligesom de øvrige klubber i England i gang med at holde en kort pause efter en travl vinterperiode med mange kampe.

Arsenal spillede 2. februar 0-0 mod Burnley. Dermed vil Artetas mandskab have haft to ugers pause, når holdet på søndag møder Newcastle i ligaen.

Vinterferien har Arsenal brugt på at tage på træningslejr i Dubai.